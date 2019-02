L'AJ Auxerre, grippée, s'enfonce au classement

Brest, France

On se serait cru un 25 décembre... Mais on était bien le 11 février! Soit quelques jours avant la St Valentin, me direz-vous...

Les icaunais semblaient s'être donné le mot, ou transmis le virus. On a compté jusqu'à une dizaine de cadeaux à leurs adversaires bretons, deuxièmes au classement et qui n'avaient pas besoin de ça pour poursuivre leur marche en avant. Mais les icaunais ont fait preuve d'un excès de suffisance, perdant de nombreux ballons occasionnant des actions adverses. Sans son gardien Mathieu Michel, l'AJA repartait de Bretagne avec une fessée. Pourtant, les icaunais auraient pu revenir dans ce match quand, à l'heure de jeu, ils héritent d'un pénalty.

Pénalty manqué par Philippoteaux

Mais, à l'image de la soirée auxerroise, Romain Philippoteaux se manque. L'ailier icaunais tente une balle piquée, une Panenka. Un geste totalement raté qui aurait relancé l'AJA qui avait très bien démarré la seconde période. Un vrai tournant car, ensuite, on n'a plus vu les auxerrois.

Mathieu Michel, gardien de l'AJA: Ce n'est pas le tout de dire que l'on a des qualités. Il faut le prouver maintenant."

_"_On est passé à côté avec trop de suffisance dans trop de domaines analyse le gardien Mathieu Michel, le meilleur auxerrois à Brest. On a tous manqué, je ne dirai pas d’humilité, mais... on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour embêter cette équipe de Brest qui est très costaude, en pleine bourre. On a fait beaucoup de cadeaux, de petites erreurs. On a des manques, il faut travailler. Ce n'est pas le tout de dire que l'on a des qualités. Il faut le prouver maintenant."

L'AJA est bien grippée. Elle ne marque plus, ne gagne plus et recule au classement. Les icaunais sont 12èmes de la Ligue 2 après 24 rendez-vous. Ils comptent 30 points et sont à 9 longueurs de la cinquième place. Leur fin de saison risque de ne manquer de piment s'ils ne battent pas Clermont, ce vendredi, au stade Abbé Deschamps. Cette fois-ci, la St Valentin sera passée.