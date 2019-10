L'AJA jouera contre un club de Régional 1 pour son entrée en Coupe de France

Auxerre, France

Après élimination du Stade Auxerrois et du Paron FC, l'AJA est désormais le seul club de l'Yonne engagé en Coupe de France. Et on connait le prochain adversaire de l'AJA pour le 7e tour de la Coupe de France. Les Auxerrois se déplaceront dans la Nièvre, chez le club de La Charité qui évolue en Régional 1 (13e de R1). Le match aura lieu au stade André Jomier.

La Charité recevra l'AJA le week-end du 16 novembre

Le tirage de ce 7e tour de Coupe de France a débuté ce mercredi matin à 11h30 en même temps que la conférence d'avant-match de Jean-Marc Furlan (Châteauroux-AJA vendredi). Le coach icaunais a donc pu réagir: "La Charité ? C'est un joli nom ! On aura la pression et eux seront contents d'accueillir l'AJA". Les matches de Coupe sont très importants pour Jean-Marc Furlan : "Quand je suis arrivé j'ai donné plusieurs objectifs à mes joueurs. Avoir 42 points le plus rapidement possible en championnat et aller en finale de la Coupe de la ligue et de la Coupe de France". L'AJA a été éliminée dès le 1er tour en Coupe de la Ligue, aux hommes de Jean-Marc Furlan désormais de faire mieux en Coupe de France. Un trophée remporté à quatre reprises par l'AJA, en 1994, 1996, 2003 et 2005.