L'AJA jouera en ligue 2 la saison prochaine

Les planètes ne sont pas alignées ce samedi soir pour l'AJ Auxerre lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 de football : défaite contre Lens 3-1 et victoire de Nantes contre Angers 1-0. C'est Nantes qui a obtenu son ticket pour le maintien.

C'est une première relégation pour Christophe Pelissier qui jusque-là avait toujours réussi ses missions de maintien partout où il était passé. Forcément, l'entraîneur auxerrois était très peiné après le match : "beaucoup de tristesse et de déception, voir des joueurs pleurer, ce n'est jamais évident. Je leur ai dit, ils font un métier très difficile. Il y avait une possibilité ce soir (samedi) mais il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. On a raté le coche sur les quatre ou cinq derniers matches ou on a raté des petits points, comme à Toulouse la semaine dernière en fin de match où on aurait pu gagner. On a eu la chance d'arriver jusque-là parce qu'en janvier février tout le monde nous voyait cuits. On a eu la chance d'aller jusqu'à cette finale, malheureusement, on l'a perdue."

Des supporters déçus mais fidèles

Une soirée morose pour les supporters auxerrois qui avaient rempli à ras-bord le stade Abbé Deschamps pour la 12e fois de cette saison. Après le match, Gauthier, 25 ans, reste assis à sa place, histoire d'encaisser le résultat : "déçu oui, mais fier d'une équipe qui s'est donné les moyens jusqu'au bout. Je rappelle que nous étions à huit points du premier relégué il y a quelques mois. Ils nous ont quand-même permis de vivre une fin de saison à suspens." Pierre, 15 ans, prend du recul sur cette relégation : "la Ligue 2 ce n'est pas non plus une compétition nulle. Il faut retrouver les sensations que nous avons eu l'année dernière."

la Ligue 2 reprendra le week-end du 5 août 2023 pour l'AJA.