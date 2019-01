L'AJA met fin à 15 ans de disette en Corse

Ajaccio, France

La 19ème aura été la bonne... Il aura fallu patienter 19 matches*, une éternité pour un supporter auxerrois, pour voir l'AJA revenir avec un succès de l'un de ses déplacements en Corse.

Et quel succès! Sur leur lancée de 2018, les auxerrois ont dévoré les gaziers en s'imposant sans sourciller 4-0, ce vendredi soir, dans la froideur du stade Ange Casanova, sur les hauteurs de la cité ajaccienne. Un but d'entrée (11e) de Yattara, de la tête, devançant une pléiade d'occasions bourguignonnes avant le bouquet final avec trois buts dans la dernière demi-heure (Mancini 60e, Yattara 70e et le gardien corse Oberhauseur contre son camp 90+1e).

L'attaquant Mohamed Yattara, auteur d'un doublé, lance sa saison

L'AJA remet le contact en cette nouvelle année comme elle avait achevé 2018 (contre Grenoble): avec un large succès 4-0.

Mohamed Yattara inscrit son premier but, de la tête, à la 11ème minute, sur un service de R. Philippoteaux © Maxppp - Jean-Pierre BELZIT

"C'est une belle victoire analyse Pablo Correa. On a maîtrisé le match, même au début de la seconde période quand l'équipe du Gazélec a essayé de nous pousser dans notre surface. On a résisté et on a su, en deuxième période, trouver de l’efficacité." conclut un entraîneur icaunais dont la formation enchaîne un huitième match d'affilée sans défaite en championnat de Ligue 2. Et un nouveau sans encaisser de but.

Omniprésent dans l'entre-jeu et décisif sur le troisième but auxerrois, le jeune Loïc Goujon est heureux de mettre fin à la malédiction ajaïste sur l'île de beauté. "4-0 à l'extérieur, c'est une belle victoire. Surtout la petite anecdote en Corse. 15 ans sans gagner, c'est énorme. On met fin à tout ça."

L'AJA remonte au 11ème rang de la Ligue 2

Ce huitième match sans revers et ce deuxième succès d'affilée permet aux icaunais "de progresser au classement et en terme de confiance" dixit Pablo Correa. L'AJA gagne un rang et se retrouve 11ème avec 26 points après 20 matches.

Les auxerrois recevront Orléans, le 12ème, vendredi 18 janvier.

* La dernière victoire (1-2) de l'AJA en Corse datait de décembre 2005 à l'AC Ajaccio (L1) avec des buts signés Mexès et Cissé.