L'AJA met fin à l'incivilibité de Chambly, victoire 4-1 d'Auxerre

L'AJ Auxerre a réussi à faire chuter le FC Chambly (1-4) mettant fin à l'invincibilité des Picards, qui n'avaient encaissé aucun but lors des six premières journées de championnat.

Eddy Sylvestre a ouvert le score pour l'AJA. Son premier but sous le maillot auxerrois.

Beauvais, France

Le FC Chambly n'est plus invincible! Avant cette 7e journée de Ligue 2 et le match contre AJA, le promu était invaincu, il n'avait pas encaissé de but depuis le début de la saison. Mais les joueurs de Jean-Marc Furlan ont trouvé la solution pour faire sauter le verrou Picard. Les Icaunais se sont imposé 1-4 ce vendredi soir au stade Pierre Brisson à Beauvais.

Les deux recrues niçoises ont marqué

Durant la première période aucun but n'a été marqué, l'AJA ne parvenait pas à percer la défense camblysienne. Les Auxerrois ne se sont procurés aucune occasion alors qu'à deux reprises Chambly a failli ouvrir le score. Mais au retour des vestiaires, l'AJA montre un tout autre visage. Eddy Sylvestre parvient à ouvrir le score à la 59e minute. L'autre recrue en provenance de Nice s'est illustré aussi. Mickael Le Bihan qui s'offre également son premier but sous le maillot auxerrois.

Chambly réussi à réduire le score à la 79e minute par Medhi Guezoui. Mais alors qu'il ne reste que dix minutes à jouer, Auxerre réussi à marquer deux nouveaux buts. Deux buts en deux minutes marqué par les remplacants : Remy Dugimont à la 88e minute sur une passe de Mickael Le Bihan puis un but d'Axel Ngando.

L'AJA est sur une série de 4 matchs sans défaite (2 victoires et 2 nuls) et monte à la 7e place de Ligue 2.