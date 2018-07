Valenciennes, France

"Il faut savoir pour ceux qui n'étaient pas au courant que l'on venait à Valenciennes pour ne pas prendre de but..." C'est par ces mots que l'entraineur icaunais Pablo Correa a débuté son analyse de la défaite des siens ce vendredi soir à Valenciennes. Un revers qui a pris forme d'entrée de match quand, après une bonne vingtaine de minutes, le VAFC mène déjà 3-0, sur trois frappes. Les footballeurs icaunais ont payé leur manque d'agressivité et de réalisme. Malgré sa réduction du score juste avant la mi-temps grâce à un but contre spon camp d'un défenseur nordiste, l'AJA n'a pas été en mesure de revenir au score en seconde période.

Les icaunais, avant-derniers du classement provisoire de la Ligue 2, seront déjà sous pression vendredi prochain lors de la réception du Gazélec Ajaccio.

