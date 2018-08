Auxerre, France

Après Orléans, Nancy, voici le Red Star...

Pour la troisième fois de suite, l'AJA est opposée à une formation en difficulté, qui ne compte pas la moindre victoire en quatre rendez-vous de Ligue 2. Et après avoir vaincue les orléanais (3-0) et les nancéiens (1-0), les footballeurs icaunais se paieraient bien la tête des franciliens (18èmes), ce vendredi soir. Histoire de confirmer leur renouveau, après deux sorties victorieuses et sans encaisser de but, histoire aussi de capitaliser en vue du classement. Mais les auxerrois, 9èmes, redoutent ce déplacement au stade Pierre Brisson de Beauvais (stade de repli pour le Red Star, qui monte de National et dont le stade Bauer n'a pas été homologué par la Ligue de Football professionnel), face à des audoniens déjà sous pression.

L'AJA avec ses trois dernières recrues

"Ils sont un peu en difficulté sur le plan des résultats. Mais on a vu à la vidéo qu'ils font des performances intéressantes mais sans être récompensés souligne l'attaquant icaunais Rémy Dugimont. Il faut toujours se méfier de ce genre d'équipe qui va forcément réagir à un moment donné." Rémy Dugimont, comme le défenseur Samuel Souprayen et le milieu de terrain Julien Féret, qui fait partie du groupe de l'AJA. C'est une grande première pour l'AJA, avec ses trois dernières recrues.

Seul bémol côté icaunais, l'absence pour blessure du défenseur François Bellugou, touché au muscle fessier.

La rencontre Red Star-AJA est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre à partir de 20H00.

Composition probable de l'AJA: Westberg - Arcus, Adéoti (cap), Ba, Boto - Fomba, Touré - Mancini, Barreto, Philippoteaux - Merdji.