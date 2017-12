Une semaine après la démission de Francis Gillot et dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraineur, les footballeurs auxerrois, 16èmes de la L2, sont à l'AC Ajaccio, le 5ème. C'est une AJA rajeunie qui se présente face aux acéistes pour tenter de se relancer après six matches sans succès.

"Quand vous regardez le groupe, 50% des joueurs sont issus du centre de formation." David Carré qui, avec Lionel Mathis, prend en charge l'équipe fanion, ce soir, une semaine après le départ de Francis Gillot, a rajeuni le groupe auxerrois. Le duo mise sur la jeunesse mais aussi sur la fraicheur, après quasiment deux mois (et six matches) sans succès en L2. L'habituel technicien de l'équipe réserve (National 3) compte sur différents leviers psychologiques pour tenter de gagner à l'AC Ajaccio, ce qui serait un sacré coup. "Il y a déjà la confiance. On a donc essayé de mettre les attaquants en confiance devant le but. Et la confiance, on la trouve dans la motivation. On va l'utiliser jusqu'au match. Il y a aussi l'enthousiasme. On a donc fait des parties d'entraînements pour donner un peu plus de vie par rapport à cette situation et ce classement difficile (16e)." David Carré compte aussi sur les jeunes, dont il a en charge la post-formation, depuis depuis le début de saison, en équipe B. En les faisant grimper en masse, hier après-midi, dans l'avion pour la Corse, il compte donc aussi joueur sur le levier "d'appartenance" au club.

Alexandre Vincent: "Ca nous a reboosté"

L'entraineur icaunais promet des surprises dès le coup d'envoi. Le milieu de terrain Lamine Fomba, capitaine des réservistes auxerrois, pourrait en faire partie. Tout comme l'attaquant Alexandre Vincent qui confirme le travail des techniciens intérimaires cette semaine, sur le terrain et dans le vestiaire: "Ils sont venus avec plein d'envie, pour essayer de nous redonner confiance. Ils sont venus pour gagner, ils nous l'ont dit. Dans la tête des joueurs, çà nous a reboosté un peu en se disant, il y a des mecs qui croient encore en nous et qui sont là pour nous aider. Ils nous ont reboostés et cela se sentira demain (ce vendredi soir)."

Alexandre Vincent qui se méfie de cette formation de l'AC Ajaccio (5e) qui fait partie des outsiders en vue d'une accession à la Ligue 1. "C'est une équipe en pleine confiance, à nous de les faire douter et de ne pas se faire manger dans l'esprit du moins dès le début. C'est ce qu'ils vont chercher à faire, forcément, chez eux, en sachant que nous on n'est pas forcément bien. Ils vont essayer de nous repousser dans nos derniers retranchements. A nous d'inverser la situation et de les faire craquer."

Le groupe auxerrois: Boucher, Westberg - Youssouf, Tacalfred, Ba, Boto, Diallo - Konaté, Fomba , Adéoti, Touré - Vincent, Marcelin, Bizet, Fumu-Tamuzo, Ayé, Philippoteaux.

Absents: Polomat, Arcus (suspendus), P. Sané, V. Sané, Sakhi, Obraniak, Yattara, Ndicka, Barreto (blessés), Firer (choix).

