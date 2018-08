Auxerre, France

Il a fallu une intervention tactique de Pablo Correa pour rectifier le tir... car jusqu'à la demi-heure de jeu, son équipe souffrait le martyr face à une formation de Châteauroux à la défense renforcée mais à l'esprit offensif. Des visiteurs qui basculent logiquement au score à la 24ème minute avant de voir les icaunais réagir. Dévorée au milieu de terrain pendant une demi-heure, l'AJA s'est donc réveiller pour inscrire deux jolis buts, grâce à deux de ses défenseurs: une reprise de volée du gauche de Samuel Souprayen (38e) puis une tête piquée d'Harisson Marcelin (54e) sur un coup-franc de Daniel Mancini. Si Marcelin, encore lui et auteur d'une belle prestation pour sa première titularisation chez les professionnels, a sorti un ballon sur sa ligne à cinq minutes du terme, l'AJA mérite de se qualifier. Avec 9 changements au coup d'envoi par rapport à l'équipe alignée lors du revers en championnat face au Red Star (0-1) quatre jours plus tôt, Pablo Correa est satisfait de l'état d'esprit affiché. "Ca a été important d'égaliser juste avant la mi-temps. C'est bien, on marque encore, on est capable de faire tourner le match en notre faveur et on est capable de résister souligne l'entraineur ajaïste, très content de tous les joueurs sur le terrain car on cherche à tenir un groupe en éveil avec un certain degré de performance. Il faut apprendre à gagner et dans tous les scénarios. Mais j'étais bien content qu'on ait bien résisté."

L'AJA disputera son 16ème de finale le 31 octobre ou le 1er novembre. Les clubs de Ligue 1, à l'exception de ceux qui disputent la Coupe d'Europe (Paris SG, Monaco, Lyon, Marseille, Rennes et Bordeaux) entrent en lice.

Dès vendredi, elle retrouve le championnat avec la réception de Brest, dès 20H00, à vivre sur France Bleu Auxerre.