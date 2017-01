L'AJA renverse la table contre Troyes et affrontera Saint-Etienne en 16ème de Coupe de France

Au terme d'un match fou, les joueurs de l'AJA ont réussi à décrocher leur ticket pour le prochain tour de la Coupe de France. Ils ont renversé la vapeur pour l'emporter (4-2) dans un nouveau derby contre Troyes. Pour le 16ème de finale, les Icaunais recevront le 8ème de Ligue 1 : Saint-Étienne.

L'AJ Auxerre ne pouvait pas mieux réussir son début d'année 2017. Ce dimanche, en 32ème de finale de Coupe de France, les Icaunais se sont qualifiés au terme des prolongations et d'un match à rebondissements. Un scénario complètement fou et, au final, une victoire 4 buts à 2 contre Troyes. Les buts auxerrois sont signés Florian Ayé, Romain Montiel, sans oublier ce doublé de Gaetan Courtet.

"Un match comme on les aime"

Avec l'ouverture du score icaunaise en tout début de match, le retournement troyen jusqu'à cette égalisation auxerroise dans les derniers instants, l'après-midi a été forte en émotion et en dépense d'énergie. Il a bien fallu attendre les dernières minutes de la prolongation pour s'emparer du derby.De quoi laisser un goût amer dans la bouche de l'entraîneur de l'ESTAC Jean-Louis Garcia.

"On a payé cher nos hésitations. Le 4ème but ne veut pas dire grand chose c'était plié", JL Garcia, coach troyen. pic.twitter.com/qL1Uqyd34I — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) January 8, 2017

De son côté, le coach icaunais Cédric Daury ne boude pas son plaisir. L'homme a vu de belles choses et surtout une efficacité retrouvée :

C'est un match comme tout le monde les aime, et c'est vrai, quand ça finit bien pour nous, on les aime d'autant plus

Le foot a quelque chose d'irrationnel, il faut y croire jusqu'au bout. On a été bousculé mais on a su rester soudés. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais on en n'est qu'au début de l'année. Il faut que ça dure

"Le groupe est très très fort ensemble. On a une vraie mission, se sortir de ce mauvais pas. Ça passera sur un groupe sans faille" C. Daury pic.twitter.com/T0Nc5TNtUW — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) January 8, 2017

Confirmer dès vendredi prochain

Et pour confirmer, il va falloir récupérer au plus vite car le prochain match de l'AJ Auxerre arrive déjà vendredi prochain en championnat. Les Icaunais s'envolent pour la Corse et le GFC Ajaccio.

Les 16emes de finale de la Coupe de France, eux, se dérouleront les mardi 31 janvier et mercredi 1er février. L'AJ Auxerre recevra l'AS Saint-Étienne (L1).