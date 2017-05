L'AJA s'impose 1-0 face au Red Star et sauve sa place en Ligue 2

L'AJA va donc vivre une sixième saison de suite en Ligue 2. Il a fallu attendre la 38e et dernière journée, vendredi soir, pour en être certain, mais les Icaunais, en battant logiquement le Red Star 1-0, grâce à Gaëtan Courtet à 20 minutes du terme, se maintiennent sans trop trembler.

C'était le match à gagner, celui de la 38e et dernière journée de Ligue 2, celui que l'AJA devait remporter face au Red Star pour se maintenir en 2e division de football.

But à la 70e

Le but n'est venu qu'à la 70e minute. Les Icaunais, virtuellement maintenus, ont fait plaisir à leurs supporters, souvent déçus cette saison. Gaëtan Courtet fait chavirer les 12.500 spectateurs du stade Abbé Deschamps, un record depuis la descente en Ligue 2, il y a cinq ans. Tout un peuple, vraiment, est aux anges. Et notamment le capitaine. Lionel Mathis, a été largement fêté pour sa dernière, vendredi soir. L'AJA a évité le pire et le dénouement est heureux après une saison très très compliquée. Lionel Mathis est donc... "soulagé" !

Soulagé !

Le sourire aux lèvres, les supporters de l'AJA en profitent enfin de cette victoire, eux qui ont vécu saison très très compliquée. Vendredi soir, ils étaient aux anges et misent désormais beaucoup sur le renouveau de leur club.

Que les supporters de l'AJA se rassurent, l'actionnaire chinois de l'AJA est très très ambitieux. Lui aussi a envie de Ligue 1. Et très vite. Histoire que le stade Abbé Deschamps vibre de nouveau comme vendredi soir...

Ambitieux

L'AJA termine cette Ligue 2 à la 17ème place, avec 43 points, soit cinq de plus qu'Orléans, qui disputera un barrage pour ne pas descendre en Nationale 1. Laval et le Red Star sont relégués. Strasbourg et Amiens sont promus en Ligue 1, Troyes jouera le barrage d'accession pour l'élite.

L'AJA qui retrouvera la saison prochaine en Ligue 2 Chateauroux et Quevilly-Rouen. La reprise de la Ligue 2, c'est le 28 juillet.