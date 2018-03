Sochaux, France

On attendait une réaction de leur part, après leur revers face à Brest (2-1), de vendredi dernier, au stade Abbé Deschamps. On en a la confirmation : la dynamique auxerroise n'est pas cassée, le revers face aux bretons n'étant qu'une sortie de route à faible vitesse. Car sur la difficile pelouse de Sochaux, les icaunais n'ont pas douté une seconde en menant dès la 4ème minute par leur défenseur Abdoul Ba. Un début de match tonitruant face à des lionceaux totalement inoffensifs et inexistants. L'AJA se procure quatre ou cinq occasions franches en première période ! Du rarement vu. Sur l'une d'elles, Hamza Sakhi convertie l'offrande de son capitaine Jordan Adéoti (23e). Les icaunais déroulent, sa baladent jusqu’à la pause.

Avec 40 points, l'AJA assure quasiment son maintien

Si Sochaux réagit en début de seconde période, les icaunais finissent par inscrire deux nouveaux but (Mickaël Baretto, 71e, Mickaël Tacalfred, 84e) pour sceller leur 6ème victoire en 10 matches de L2 en 2018 !

Un succès qui leur permet de reprendre la 11ème place et de compter 40 unités. Le maintien est acquis, même s'il sera officiel dans « encore deux points » pour l’entraîneur ajaïste Pablo Correa.

Avec 9 points de retard sur le TOP 5 et les play-off, l'AJA, grâce à sa belle dynamique, se met de nouveau à rêver, à 9 matches de la fin et avant de se rendre en Normandie défier Quevilly-Rouen, l'avant dernier, ce vendredi.

Grave blessure de Florian Ayé

Seul point noir du match : la grave blessure de Florian Ayé. Sèchement taclé par le sochalien Bérenguer, expulsé (82e), l'attaquant icaunais, entré cinq minutes auparavant, a rejoint l’hôpital de Belfort pour passer des examens à la fin de la rencontre. Le staff auxerrois craint une grosse entorse de la cheville gauche pour le jeune attaquant de l'AJA, qui pourrait en avoir terminé avec sa saison. Seule fausse note d'une soirée presque parfaite.