L'AJA se renforce avec le milieu offensif Eddy Sylvestre (Nice) prêté pour la saison

Le mercato s'accélère pour l'AJA avant sa fermeture officielle, le 2 septembre à 23h59. Après avoir enregistré l'arrivée de l'attaquant niçois de 29 ans, Mickaël Le Bihan, le club a annoncé ce samedi 31 août une nouvelle arrivée. Celle du milieu offensif Eddy Sylvestre, prêté, lui, pour une saison, en provenance de Nice.

Le milieu de terrain de 20 ans (1m74, 69 kg) a fait six apparitions en Ligue 1. Avec ce prête, l'AJA officialise sa septième recrue avec les arrivée des défenseurs Bernard et Coeff, des milieux Ndom et Ngando et des attaquants Sorgic et Le Bihan.

