Auxerre, France

Ne pas prendre de but est toujours une bonne nouvelle. Surtout, par les temps qui courent, quand on est footballeur à l'AJ Auxerre, formation vient de connaitre trois fois la défaite en autant de rendez-vous. Mais à la sortie de cette rencontre, par quelques trop rares moments intéressants, face à des corses dangereux sur contre-attaques, les ajaïstes évoquent plutôt des regrets, de la frustration.

Abdoul Ba: "l'important était de garder la cage inviolée."

"On a quand même réussi à gratter un point car ils ont quand même des occasions souligne le défenseur Abdoul Ba.C'est un bilan mitigé. On est content mais aussi frustré de ne pas prendre les trois points. Mais l'important c'était de garder la cage inviolée " se satisfait le défenseur icaunais. Ne pas prendre de but doit ravir son entraineur Pablo Correa, qui mise beaucoup sur la solidité de sa formation pour redresser la barre et voyager sereinement dans ce championnat. Mais après ce 0-0, le technicien auxerrois n'était pas totalement satisfait non plus. "Quand je vois que l'adversaire part avec la même récompense que nous, j'ai des regrets analyse Pablo Correa. Mais je ne peux rien reprocher aux joueurs. Ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Il nous manque que le but. Et un peu de folie sur la fin pour essayer... Car je suis persuadé que le déclic peut venir d'un scénario pareil."

Birama Touré: "En s'appuyant que ce que l'on a fait aujourd'hui (hier) et en mettant plus agressivité et plus de folie offensivement, on peut remonter au classement."

Car l'AJA ne décolle toujours pas. Après quatre matches sans succès, elle reste dans la deuxième partie de tableau. Les icaunais sont 15èmes, avec 7 points en 8 matches. "On ronronne un peu ne se cache pas Birama Touré. Mais en s'appuyant que ce que l'on a fait aujourd'hui (hier) et en mettant plus agressivité et plus de folie offensivement, on peut remonter au classement et faire une belle série."

Dès le 1er octobre et le derby à Troyes, le 16ème? Voilà qui permettrait aux supporters auxerrois de digérer un peu mieux ce début de saison poussif et inattendu de leur formation.