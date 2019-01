L'AJ Auxerre tient son premier joueur chinois

Auxerre, France

L'AJA tient peut-être son premier joueur chinois... Le premier avec le potentiel pour évoluer au sein de l'équipe fanion du club icaunais, qui appartient à l'homme d'affaire James Zhou.

Le club icaunais a recruté un milieu de terrain de 25 ans, ce jeudi, lors du dernier jour du marché hivernal des transferts.

Et les joueurs auxerrois, et même certains supportées ajaïstes, ne seront pas surpris. Ji Xiaoxuan est déjà venu s’entraîner cette saison avec l'AJA, sous les yeux de Pablo Correa et de son staff.

Ji Xiaoxuan jouait à Zhejiang Yiteng, formation de D2 chinoise, un championnat dans lequel les recruteurs auxerrois l'ont repéré et duquel il a été élu meilleur joueur en 2018.

Ji Xiaoxuan, qui arrive libre, ne débarquera dans l'Yonne que dans quelques semaines,

Les dirigeants auxerrois vont lui laisser le temps de s’acclimater à une nouvelle culture, une nouvelle langue, et à un football différent, avant de le lancer dans le grand bain. Il pourrait ainsi réaliser l'un des vœux de James Zhou au moment où ce dernier a racheté le club: voir l'un de ses compatriotes revêtir le maillot bleu et blanc à la Croix de Malte.