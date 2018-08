Auxerre, France

Il a fallu un gros gros mois après sa première offre, à 700 000 euros pour que l'AJA accroche enfin Rémy Dugimont. Un joueur proposé à l'AJA... au printemps. Face à ce sablier sans limites, les dirigeants icaunais auraient pu miser sur un plan B, mais non, Pablo Correa veut les noms qu'il a cochés en premier. _"_Le but, comme depuis le début du recrutement, c'est de ne pas faire un joueur par défaut selon l'entraineur ajaïste. Parce que quand vous amenez un joueur par défaut, vous mettez beaucoup plus d'incertitude. Ce n'est pas que cela ne marche pas. Cela peut bien marcher. Mais vous vous engagez aussi pour un certain temps et ce n'est pas faire un choix aujourd'hui pour deux mois et se retrouver, sur un contrat par exemple de 2 ans, avec quelqu'un qui n'est pas dans son assiette pendant 22 mois."

Pour Julien Féret, c'est un peu différent. L'AJA, qui visait surtout un joueur de couloir à droite, poste qu'occupera Dugimont, a saisi une opportunité avec ce joueur expérimenté qui vient renforcer le milieu de terrain. Malgré ses deux défaites inaugurales, qui pouvaient inquiéter, les dirigeants auxerrois ne se sont donc pas précipités. "Dans cette nouvelle époque pour le club, on veut instaurer une certaine régularité, une certaine performance poursuit Correa. Et on ne peut pas sortir non plus de ça. Vous avez vu, il y a la signature de jeunes joueurs (Fomba, Bégraoui). Il y a une ligne sportive à suivre et ne pas la changer toutes les quinze minutes car on a perdu ou gagné ou parce que celui-là il a donné résultat (sic)."

Bon, un argument qui ne tient pas pour Zacharie Boucher. La décision de ne pas le conserver dans les buts, à un poste bien spécifique, où l'AJA ne comptait pas recruter, est récente. Elle date d'une petite semaine. Les dirigeants icaunais ont donc quinze jours pour trouver un nouveau gardien (Une rumeur évoque un intérêt pour Cédric Carrasso). Autant pour dénicher un arrière gauche. Là aussi, comme pour Rémy Dugimont, le staff auxerrois a une priorité: Samuel Souprayen (29 ans). Mais le gaucher, qui appartient au club italien de deuxième division d'Hellas Vérone, est courtisé par des clubs étrangers. Difficile de dire, aujourd'hui, si l'insistance mais aussi la patiente auxerroises seront cette fois récompensées.