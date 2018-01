Auxerre, France

Ils ont mis l'eau à la bouche à leurs supporters, jusqu'ici bien déçus. En faisant exploser la défense de Niort (5-0), mardi soir, au Stade Abbé Deschamps, les footballeurs de l'AJA ont régalé leur public et relancé leur saison. Mais vont-ils confirmer leur redressement ce vendredi soir à Orléans?

De nouveau solide, l'un des chantiers prioritaires de Pablo Correa, la formation du nouvel entraineur icaunais a aussi retrouvé un allant offensif, tout en récupérant ses blessés de longues dates, Mohamed Yattara et Mickaël Barreto.

"Le danger, c'est ce croire que l'on peut gagner tous les matches de cette façon là" dixit Pablo Correa

Mais comme tout entraineur, après un succès pareil, très rare, Pablo Correa se méfie: "le danger, c'est ce croire que l'on peut gagner tous les matches de cette façon là explique le technicien auxerrois. C'est la meilleur manière de se tromper d'objectif à court terme. On a tourné la page, tout reste à faire."

Enfin victorieux après trois mois sans succès en Ligue 2, les auxerrois, invaincus en trois sorties en 2018, sont clairement sur le bon chemin. Et ce court déplacement à Orléans, en difficulté (une seule victoire en 8 matches de L2), est un bon test pour savoir si l'AJA peut se sortir rapidement d'une situation toujours inconfortable au classement. "Au groupe de donner cette envie de refaire (un résultat pareil) souffle Correa. Les bases pour gagner sont toujours les mêmes: beaucoup de travail, d'agressivité, d'efforts et essayer de faire mal à l'adversaire. Je ne crois pas une seconde que l'on se rende à Orléans, que ce soit par le statut du club ou ce que l'on vient de faire, en position de favori. Il faudra avoir l'humilité nécessaire pour faire bloc si on veut s'en sortir avec un résultat positif car cet adversaire demande que l'on fournisse beaucoup d'efforts."

Quatre ex de l'AJA en face

Les icaunais qui vont défier des visages connus côté orléanais. Quatre anciens auxerrois défendent désormais les couleurs du club du Loiret: Pierre Bouby, Livio Nabab, Ousmane Cissokho et Anthony Le Tallec, qui vient de signer à l'USO.

Composition d'équipe probable de l'AJ Auxerre:

Boucher – Arcus, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat - Sakhi, Adéoti (cap), Bi. Touré - Barreto, Yattara, Philippoteaux.

Remplaçants (à choisir parmi) : Westberg (g), Boto, Youssouf, Y. Sané, B. Konaté, Fumu-Tamuzo, Ayé, P. Sané.

Absents : Ndicka, A. Vincent (reprise), Obraniak (malade), Firer, Mou. Diallo, Ab. Sissako, Sangaré (choix de l'entraineur).

Cette rencontre entre Orléans et l'AJ Auxerre est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19H45.