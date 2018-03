Auxerre, France

Seul le leader rémois fait mieux... En 2018, l'AJA est la deuxième meilleure équipe de Ligue 2.

Avec 18 points grignotés sur 24 possibles, les icaunais ont entamé une superbe remontée au classement, avalant les marches de la Ligue 2 deux par deux pour passer de la 17ème à la 11ème place en deux mois. Ils viennent même de marquer autant de buts (17) en 2018 que sur toute la phase aller en championnat. Une remontée imprévisible pour beaucoup. Mais bien réelle et que les icaunais, amplis de confiance, vont tenter de confirmer, ce vendredi, dans le froid sochalien (-1 degrés ressentis), face à une formation doubienne sur laquelle ils peuvent réduire l'écart à trois unités. "Sochaux fait partie des outsiders de ce championnat. A nous de nous adapter à cet adversaire qui prend des risques, en faisant peu de matches nuls, et qui est difficile à battre à Bonal (nom du stade de Sochaux) se méfie l'entraineur auxerrois Pablo Correa dont les joueurs devront aussi "s'adapter au terrain et également aux conditions difficiles (froid, terrain peut-être gelé)."

Deux semaines après son probant succès (3-1) à Lorient (8e), autre gros de la division, les icaunais, qui peuvent compter sur le retour de leur feu-follet Mickeäl Barreto, ont la recette pour rééditer pareille performance à Sochaux, autre équipe qui joue la montée en L1. Depuis ce succès en Bretagne, Pablo Correa estime que ses joueurs "ont une image devant eux qui montre qu'en faisant le travail, on peut réussir. Sauf que vous allez gagner un match (il s'arrête)... Je prends l'exemple d'un chirurgien. Il a un protocole pour opérer, il le respecter et ça marche. Lors d'un congrès, le protocole est changé, il applique le nouveau protocole et çà marche encore. Mais le football, malheureusement, ca ne marche pas comme çà. On doit respecter cette ligne: maintenir une certaine exigence envers nous-même, maintenir un degré agressivité et surtout d'efficacité."

Pablo Correa appréhende défier Sochaux sur ses terres Copier

Retour de blessure de l'attaquant Mickaël Barreto, le défenseur Carlens Arcus suspendu

Equipe probable de l'AJA:

Boucher – Youssouf, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat - B. Touré, J. Adéoti (cap), Sakhi - Sangaré, Yattara, Philippoteaux.

Remplaçants (à choisir parmi): Westberg (g), Mou. Diallo, Ndicka, B. Konaté, Ab. Sissako, Baretto, Ayé, P. Sané.

Absents: Obraniak, Fumu-Tamuzo,Y. Sané, Firer, A. Vincent, Boto, Fomba (choix de l'entraineur)

La rencontre Sochaux-AJA est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre à partir de 19H45.