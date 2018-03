Auxerre, France

Plus que de gagner pour recoller au TOP 10, Pablo Correa attend avec impatience ce déplacement dans le Doubs pour savoir ce que son équipe a dans le ventre. Si le technicien auxerrois se méfie "d'un adversaire qui va vouloir imposer la loi chez lui et qui a encore un espoir d'accrocher les play-off d'accession", il veut aussi savoir si son équipe est à réaction. "On vient d'être coupé dans notre élan (une défaite après 8 matches d'invincibilité). Je souhaite voir une réaction, savoir comment on est capable de réagir. Ce sont des choses qui m'intéressent pour l'avenir, pas seulement pour la saison prochaine, pour l'avenir. Et ce n'est pas une question de remettre en cause ou de freiner quelque chose, une défaite doit nous servir à avancer."

"Ce qui m'intéresse, c'est de devenir compétiteur à 100%" Pablo Correa

Après avoir importé "la grinta" selon les joueurs dans le vestiaire icaunais, Corréa veut que ses hommes dévorent chaque adversaire. "Ce qui m'intéresse, c'est de devenir compétiteur à 100% jure le technicien icaunais. Même si un jour, on joue pour un bonbon ou une boisson fraîche et un sandwich comme on dit en Uruguay, on doit sortir vainqueur. Et à ce moment-là, on deviendra des vrais compétiteurs, même si on l'est déjà."

Mohamed Yattara va-t-il retrouver le chemin des filets?

Pour se relancer, l'AJA espère voir la période de disette de Mohamed Yattara prendre fin. Le meilleur buteur icaunais, avec 7 réalisations en L2, est muet depuis près de deux mois et le succès (3-2) à Orléans (le 19 janvier). Sur les 9 buts icaunais inscrits sur les 6 derniers matches, le guinéen n'a pas été décisif une seule fois. Et çà le tracasse. "Oui, ca m'embête reconnait l'intéressé. Un attaquant doit être décisif, il doit marquer pour exister. Sinon, çà traumatise. Ca me travaille un peu mais je ne doute pas. J'ai de bonnes sensations, même si ca ne veut pas rentrer en ce moment. Mais ça arrive."

Deux retours importants à l'AJA

Absents lors du revers bourguignon face à Brest, vendredi dernier, le défenseur Carlens Arcus, suspendu et l'offensif Hamza Sakhi, malade, sont de retour pour ce déplacement dans le Doubs.

Composition probzble de l'AJA:

Boucher – Arcus, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat - J. Adéoti (cap), B. Touré - Sakhi, Baretto, Philippoteaux - Yattara.

Remplaçants (à choisir parmi): Westberg (g), Youssouf, Ndicka, Sissako, B. Konaté, I. Sangaré, Ayé, P. Sané.

Absents sur choix de l'entraineur: Obraniak, Fumu-Tamuzo,Y. Sané, Firer, M. Diallo, A. Vincent, Boto, Fomba.

