Trois jours après son exploit en Coupe de France à Nantes (4-3) et forte de son invincibilité en 2018, l'AJ Auxerre, 12ème de la L2, se frotte ce vendredi soir au Paris FC, 3ème et révélation de la division.

Auxerre, France

Les auxerrois vont passer au révélateur. Un test très attendu par leur entraineur mais aussi par leurs fans. Car les icaunais, invaincus en cinq rendez-vous en 2018, vont défier, ce mardi soir (20H), leur plus gros adversaire de l'année: le Paris FC. Des franciliens épatants troisièmes alors qu'ils devaient évoluer en National 1 avant de remplacer le SC Bastia finalement relégué en Nationale 3. Une formation parisienne qui, depuis son succès lors de la manche aller (2-1, le 25 août 2017), n'a perdu qu'une rencontre (à Sochaux 1-0) en 17 rendez-vous!

On ne vous raconte donc pas des salades, l'AJA "devra sortir un grand match" pour espérer l'emporter selon Romain Philippoteaux. "C'est une équipe costaud résume l'attaquant icaunais, beaucoup ne s'attendaient pas à les voir là. Une formation compliquée à faire déjouer. On a la confiance avec nous et on est devant notre public. On va pouvoir bien se tester et surtout on a envie de gagner le maximum de points pour remonter au classement."

Pablo Correa: "je veux qu'on aille de l'avant"

"C'est une équipe qui voyage aussi avec la confiance de ses résultats souligne Pablo Correa. Nous voilà face à ce défi, un col, dont je ne connais pas la catégorie, mais on va essayer d'y aller."

Comme tous les entraineurs, celui de l'AJA attend toujours une confirmation de sa bande. "Ce qui m'intéresse, c'est d'être frais physiquement, mentalement et d'avoir envie. C'est le mot clé assure Correa. Je veux qu'on aille de l'avant et on verra."

Romain Philippoteaux "Il faut avoir du mordant et peut-être que l'on aura de belles surprises" Copier

En confiance, après ses trois succès enchainés, dont celui en Coupe de France, mardi, sur le terrain de Nantes (4-3), avec une équipe remaniée, l'AJA veut continuer de surfer sur cette vague de victoire. Ces auxerrois semblent dopés à la vitamine du succès. Mais personne ne s'emballe route de Vaux. "Il faut vite fermer le livre après chaque match selon Romain Philippoteaux. Et repartir, enchainer, sans se fixer d'objectifs et remporter le plus de matches car on voit que tout est ouvert, tant en Coupe qu'en championnat. Tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il faut avoir du mordant et peut-être que nous aurons de belles surprises."

Coup dur pour l'AJA: M. Barreto est absent

Seul hic dans cette belle période pour l'AJA: l'un de ses hommes en forme, l'offensif Mickaël Barreto, est forfait, car blessé. Le meneur de jeu a quitté plus tôt que ses partenaires la dernière séance d'entrainement jeudi après-midi.

Equipe probable de l'AJ Auxerre:

Boucher – Arcus, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat - B. Touré, Adéoti (cap) - Sakhi, Obraniak, Philippoteaux, Yattara.

Remplaçants : Westberg (g), Y. Sané, Youssouf, B. Konaté, Sangaré, Ayé, P. Sané.

Absents : Barreto (blessé), Fumu-Tamuzo (raisons personnelles), Ndicka, Firer, Mou. Diallo, Ab. Sissako, A. Vincent, Boto (choix)

Cette rencontre entre l'AJ Auxerre et le Paris FC est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19H45 (coup d'envoi à 20H)