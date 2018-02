Auxerre, France

A croire que les entraîneurs préfèrent défier le premier de leur division que de se frotter au dernier... Pablo Correa ne va pas aller jusque-là, mais le technicien auxerrois se méfie particulièrement de ce déplacement chez des tourangeaux relégables depuis la première journée et derniers de Ligue 2 depuis plus de quatre mois. En fait, plus on déballe les statistiques du Tours FC, qui n'a par exemple remporté que deux de ses vingt-troismatches, plus on met l'AJA en danger!

On sourit, mais pas Pablo Correa qui sait qu'inconsciemment, ses joueurs peuvent se sentir déjà victorieux. "Tomber dans la facilité de dire qu'on est chez le dernier et que l'on a déjà le match gagné, c'est la meilleure façon de le perdre" prévient l'entraîneur franco-uruguayen qui préfère miser sur le côté face de la préparation de ce match.

"Alors qu'y aller avec du respect, tout en sachant que cette équipe de Tours a énormément évolué ces derniers temps, avec la prudence et de la confiance, et on aura des chances de repartir avec quelque chose. Même si cette équipe n'a pas abdiqué et prendra des points d'ici la fin de saison."

Je veux que mon équipe ne perde pas de vue cette envie qu'il l'a amenée jusque-là.

Ayant reculé au 14e rang de la Ligue 2, malgré sa belle série, l'AJA compte bien, grâce à ce déplacement, se rapprocher du top 10 de la L2. "On sait qu'on est sur une bonne dynamique, on n'a pas de doutes à se faire analyse le meilleur buteur (7 buts) auxerrois Mohamed Yattara.On ne va pas là-bas la peur au ventre mais il ne faut pas non plus avoir un excès de confiance car ça peut nous pénaliser. Cette équipe est dernière, mais c'est une nouvelle année, comme nous. Ils auront à cœur, à domicile, de retrouver le goût de la victoire. Ayons beaucoup de respect tout en pensant à rapporter des points."

Même groupe que face au Paris FC, Mickaël Baretto seul absent

Pour allonger sa série d'invincibilité, l'AJA peut compter sur l'ensemble de son effectif à l'exception de l'offensif Mickaël Barreto, toujours absent en raison d'une blessure à la cuisse. Pablo Correa a d'ailleurs retenu le même groupe que celui de la semaine passée face au Paris FC (1-1). "L'idée, c'est que çà dépend de nous assure Correa. L'équilibre (la bonne série de son équipe) ne tient pas à grand chose des fois dans le foot. Je veux que mon équipe ne perde pas de vue cette envie qu'il l'a amenée jusque-là. L'envie de se sortir de cette position délicate, l'envie d'aller chercher et de faire mal à l'adversaire. On doit la garder jusqu'au dernier match et peut importe contre qui on joue."

A l'aller, le 8 septembre 2017, Tours avait fait sensation en prenant un point au stade Abbé Deschamps (1-1). Et depuis, la formation d'Indre et Loire a énormément changé, avec ses huit recrues, pour tenter l'impossible : arracher son maintien malgré ses 11 points de retard sur le barragiste, Bourg-en-Bresse, à quinzerendez-vous du dénouement. En cela, la réception des auxerrois sera l'une de ses dernières chances.

Composition probable de l'AJA

Boucher – Arcus, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat - B. Touré, Adéoti (cap) - Sangaré, Sakhi, Philippoteaux - Yattara.

Remplaçants : Westberg (g), Y. Sané, Youssouf, B. Konaté, Obraniak, Ayé, P. Sané.

Absents : Barreto (blessé), Fumu-Tamuzo, Ndicka, Firer, Mou. Diallo, Ab. Sissako, A. Vincent, Boto (choix)

La rencontre Tours-AJA est à vivre sur France Bleu Auxerre dès 19H45. Et le Facebook Live à 19h30.

Le programme de la 24e journée de Ligue 2