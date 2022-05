L'alliance Joué FCT-da Fonseca scellée pour une académie de football en Touraine

Dans les semaines et mois à venir, le club de Joué-lès-Tours pourrait connaître quelques changements : un nouveau nom à la hauteur de son ambition, le FC Tours Joué Métropole. De nouveaux partenariats, notamment avec le TVB. Et de nouvelles têtes, comme celles de Guillaume Barré, ancien président délégué du TFC, ainsi que de Roman et Omar da Fonseca. En s'appuyant sur la structure déjà existante, les nouveaux arrivants comptent faire de ce club de R1 la référence en matière de football en Touraine : "Omar da Fonseca est un ambassadeur de choix, qui va permettre d'amener les moyens nécessaires à l'évolution du club" détaille Guillaume Barré, à l'origine du projet. "Et les partenaires vont venir, ça ne fait aucun doute, parce que ce sont des gens qui ont envie de participer à cette économie sociale et solidaire".

L'académie : un projet éducatif et sportif

Car dans l'idée, le FC Tours Joué Métropole ne sera pas qu'un simple club de football : ce sera une académie, c'est à dire une structure à la fois sportive et éducative. Et c'est notamment pour cette raison que le projet trouve une certaine résonnance ici, à Joué-les-Tours : "Depuis des années on développe les équipes jeunes, les équipes féminines, le sport adapté", explique Eric Bédoyan, l'actuel président du Joué FCT. "Il est donc primordial que ces nouveaux moyens bénéficient à tout le monde : s'il y a un kiné pour les garçons, il s'occupera aussi des filles. Si on met en place un programme de nutrition, il concernera tout le monde. C'est dans l'ADN du club."

Objectif national

Par ailleurs, ce projet va permettre aux équipes féminines et masculines de voir plus loin, d'un point de vue sportif, que la R1 où ils jouent actuellement : "Pour les deux équipes, on avait atteint les limites de nos possibilités" reprend Eric Bédoyan. "Cette académie, c'est la possibilité pour nos filles et nos garçons de franchir une nouvelle étape". Le FC Tours Joué Métropole a pour ambition d'atteindre un niveau national d'ici cinq ans.