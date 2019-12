L'Alsace à New York - "Le Racing Club de Strasbourg, c'est une religion"

Quand on est fan du Racing Club de Strasbourg, et qu'on habite à New York, on trouve toujours un peu de temps pour jeter un œil sur les matches. C'est ce que fait Mathias Peter chaque semaine. "Pour nous avec le décalage horaire, c'est parfait, les matches ont lieu généralement vers 14h-15h", explique ce Strasbourgeois d'origine, qui vit à New York depuis treize ans. Ce grand fan du club de football strasbourgeois n'hésite d'ailleurs pas à se brancher sur France Bleu Alsace pour écouter les commentaires des rencontres.

Les maillots du Racing sur les terrains new-yorkais

Avec d'autres Alsaciens, Mathias Peter fait partie d'une équipe de foot à 7, créée en 2015. "Même si nous n'avons pas que des Alsaciens dans l'effectif, nous avons choisi de nous appeler le Racing Alsace New York, précise Sylvestre Gug, originaire de Haguenau, qui joue arrière droit. _Nous jouons avec les maillots du Racing_, que Marc Keller, le président du RCSA, nous a offerts." La tunique bleue ne passe pas inaperçue lors des matches... et lors de la troisième mi-temps. "Certains fans du Racing nous voient dans un bar ou un restaurant, et s'étonnent de nous voir avec le maillot, raconte Mathias Peter. Ça nous permet de rentrer en contact avec d'autres Alsaciens."

C'est motivant de jouer avec l'écusson. Le Racing, c'est tout un peuple.

La saison dernière, avant la finale victorieuse de la Coupe de la Ligue contre Guingamp, le Racing Alsace New York avait organisé un match amical contre des Bretons de New York. "Quand on s'expatrie, on aime se retrouver autour de choses qui nous rassemblent. Le Racing, pour nous Alsaciens, c'est clairement fédérateur", commente Sylvestre Gug. "Le Racing, c'est une religion", acquiesce Thierry Kranzer. Lui aussi membre de l'équipe depuis le début, il espère lancer en 2020 à New York le tout premier club de supporters du RCSA à l'étranger.

Les fans du Racing à New-York. Copier

à lire aussi Vivez le marché de Noël alsacien à New York avec France Bleu Alsace