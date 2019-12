L'ambiance au stade Vélodrome, de nouveau un atout pour l'OM

Marseille, France

Plus les matches passent, plus les marseillais sont invincibles et plus leurs supporters sont nombreux à venir les encourager. Une règle logique dans le monde du ballon, que l'OM n'a pas inventée, mais que le club olympien vérifie de nouveau lors d'une saison jusque-là réussie.

Les équipiers de Dimitri Payet pourraient être poussés par plus de 60 000 spectateurs, ce samedi, pour la réception de Nîmes... l'avant-dernier. Autrement dit, pas l'affiche du siècle. Et cette saison, l'ambiance au Vélodrome est souvent géniale. L'OM vient d'y enchaîner 5 succès, ce qui aide, mais les marseillais y ont aussi entendu les lazzis de fans aoûtiens bien déçus lors de défaite inaugurale face à Reims (0-2).

"On a des supporters qui sont passionnés mais qui sont aussi excessifs selon Steve Mandanda qui a appris, en 12 saisons à l'OM, à gérer ces différentes périodes. On perd un match, on est les plus mauvais et on en gagne un, on est les meilleurs. _Il faut apprécier les bons moments comme en ce moment et quand c'est plus compliqué, être solide et faire le dos rond._"

André Villas-Boas veut "utiliser la force du Vélodrome" pour battre Nîmes

Le Vélodrome revit après un dernier exercice compliqué, sans plaisir. Alors, on est d'accord, on n'a jamais vu un spectateur marquer un but. Mais on est d'accord aussi, le Vélodrome peut aider l'OM à gagner un match. Ce que sait André Villas-Boas qui "veut utiliser la force du Vélodrome face à Nîmes, avec 60 000 spectateurs attendus. Et je les remercie car c'est un match important pour nous."

L'ambiance est grandiose au stade Vélodrome cette saison, comme ici face à Lyon © Maxppp - TOMASELLI Antoine

L’entraîneur portugais de l'OM qui compare le public marseillais à celui de son club de cœur, qu'il a entraîné, avec succès, et dont il rêve de devenir le président, le FC Porto. Et il se méfie d'un éventuel demi-tour si les résultats deviennent moroses. "Porto a la capacité de changer une ambiance de pression sur l’adversaire en une pression sur sa propre équipe. Ici, à Marseille, c'est comme à Porto, deux villes qui se ressemblent d'un point de vue culturel et dans le travail analyse André Villas-Boas. Tu vas au match pour demander aux joueurs de mouiller le maillot. Et cela peut créer des ambiances d’anxiété. Pas cette saison, car ils ont toujours soutenu l'équipe. Mais on a par exemple senti que cela n'allait pas à la mi-temps contre Bordeaux. Mais quand le Vélodrome veut, cela peut changer. Contre Lyon, Rennes, en seconde période c'était comme ça. Montpellier, cela a été incroyable... ou Bordeaux... Brest. Et j'espère que cela continuera ainsi..."

Le Virage Sud du stade Véalodrome avec le Commando Ultras 84 et les South Winners © Maxppp - TOMASELLI Antoine

Cette ambiance de dingue, par moment, régale les joueurs et... aimante aussi plus de public.

Plus de 2 000 personnes en moyenne que la saison dernière

A la mi-saison, l'OM, qui a connu son record historique de fréquentation face à Lyon (65 421 spectateurs), aura attiré en moyenne 52 000 fans dans son stade. La meilleure affluence moyenne de France devant Lyon et Paris, deux clubs aux stades plus petits.

Et c'est surtout 2 000 de plus que la moyenne de toute la saison dernière.