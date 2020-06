Football : le Conseil d'Etat donne raison à l'Amiens SC contre la relégation en Ligue 2

Le conseil d'Etat a rendu sa décision ce mardi à propos de la requête de l'Amiens SC qui conteste sa relégation en Ligue 2 de football suite à l'arrêt des championnats à cause de la crise du coronavirus. La plus haute juridiction administrative donne raison au club Picard et suspend la relégation.