L'Amiens SC rate sa dernière à domicile contre le Paris FC (1-2)

L'opération stade plein avait beau avoir plutôt bien fonctionné, les Amiénois n'ont pas réussi à faire vibrer les 12 000 supporters présents ce samedi soir à la Licorne. Malgré une entame intéressante et une envie d'aller de l'avant parfois importante, l'ASC a encaissé par deux fois contre le Paris FC, en lutte pour une bonne position dans les barrages d'accession. Cette nouvelle défaite 2 buts à 1 poursuit une triste série sans victoire, en cours depuis maintenant plus d'un mois.

Des occasions tranchantes

Car malgré l'envahissement de terrain pour marquer la fin de cette longue saison à domicile, les fans de l'ASC peuvent quitter la Licorne avec de gros regrets. Tant l'entame fut bonne : à l'image de ces tentatives manquées d'Akolo devant le portier adverse Demarconnay (7ème, 35ème minute). "Ah celle là j'aurais pu la mettre", commente l'intéressé à la fin de la rencontre, visionnant un ralenti. En face, les Parisiens ne parviennent pas à se montrer dangereux, le score reste donc figé à la pause : 0-0.

Que de regrets...

Mais à l'image de cette saison de Ligue 2, les regrets vont être immenses dès l'entame de la seconde période. Chergui surprend les Amiénois, sur un corner rapidement frappé, et débloque le compteur de ce match (50ème minute). Peu de temps après, l'ASC pense faire le plus dur, mais le but de Tolu Arokodare est refusé pour position de hors-jeu (69ème). Le temps de traverser le terrain, et Mandouki, à peine entré en jeu, a tout le temps d'ajuster sa frappe et de doubler la mise pour les siens (71ème). Le scénario est cruel, et la réduction du score grâce au 13ème but cette saison d'Aliou Badji ne change rien (78ème minute).

Les supporters ont quand même tenu à célébrer la fin de la saison sur le terrain. © Radio France - Arthur Blanc

Image surprenante au coup de sifflet final : à la déception des Amiénois s'est ajoutée la joie des supporters qui ont immédiatement pénétré la pelouse pour fêter la fin de la saison à domicile. "Je pense qu'on leur a quand même fait un peu plaisir", avoue le latéral Mattéo Xantippe, auteur d'une bonne prestation sur son flanc gauche. Mais du point de vue comptable, Amiens reste bloqué à la 13ème place de Ligue 2 avec 44 petits points au compteur. Heureusement que le maintien était déjà assuré...