Ligue 1 : le combat de l'Amiens SC glisse sur le terrain judiciaire

L'Amiens SC annonce ce mardi matin déposer un recours en justice devant le tribunal administratif de Paris pour contester sa relégation en Ligue 2. "Nous sommes dans notre droit face à une décision inique et injuste", répète le président du club Picard, Bernard Joannin.

L'Amiens SC annonce officiellement ce mardi matin le dépôt d'un recours devant la justice administrative pour contester la décision de la Ligue de Football Professionnel de reléguer le club Picard en Ligue 2 après l'arrêt de la saison 2019-2020 pour cause de crise sanitaire du coronavirus.

L'Amiens SC saisit la justice pour contester sa relégation en Ligue 2

Un avocat spécialiste du droit du sport

Dès l'annonce de cette décision, le 30 avril dernier, l'ASC avait annoncé la possibilité d'un recours. Il a été déposé lundi devant le tribunal administratif de Paris a précisé l'avocat du club, maître Christophe Bertrand, spécialiste du droit du sport. Un recours au fond a été déposé ainsi qu'un second, en référé suspensif. Car il y a urgence pour Amiens à tenter d'obtenir gain de cause. La reprise de la Ligue 1 est prévue pour la fin du mois d'août.

Christophe Bertrand, avocat de l'Amiens SC

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi matin au stade de la Licorne, le Président du club Bernard Joannin a rappelé à quel point il considère la décision du Conseil d'Administration de la Ligue "injuste". Le dirigeant a également employé d'autres qualificatifs : "infondée, inhumaine, inique, précipitée." Pour Bernard Joannin, la façon de faire de la Ligue a "contraint l'ASC a avoir recours à la justice."

La métropole, propriétaire du stade de la Licorne et s'estimant lésée par l'arrêt de la saison à dix matches de la fin s'associe aussi à ce recours en justice. Elle pourrait accompagner et soutenir l'ASC dans sa démarche où bien entamer un recours de son côté et peut-être devant le Conseil d'Etat a précisé Alain Gest, le Président de la collectivité.

Le soutien populaire

Après la 28ème journée de championnat, mi-mars, l'Amiens SC pointait à l'avant dernière place à quatre points de Nîmes. Une place synonyme de descente en Ligue 2. Dans le même temps, Lorient et Lens ont été promus dans l'élite. Dans son combat pour une Ligue 1 à vingt-deux clubs, l'ASC a déjà reçu le soutien de plusieurs personnalités du football comme Laurent Blanc ou Antoine Kombouaré. Plus de 17.000 personnes ont aussi signé la pétition du club Picard.