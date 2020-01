L'ancien aiglon Hatem Ben Arfa retrouve (enfin) un club

Nice, France

Il aura donc passé sa carrière à dribbler. Les défenseurs et les certitudes. Sollicité par des clubs comme Galatasaray, le Genoa ou Nantes, Hatem Ben Arfa (32 ans) s'est engagé ce mardi matin avec le Real Valladolid, 16e de Liga avec seulement quatre victoires au compteur cette saison. L'international français (15 sélections) a signé un contrat de six mois pour aider le club à se maintenir. Un challenge pas franchement à la hauteur du talent de celui qui avait régalé l'Allianz Riviera lors de la saison 2015-2016 sous le maillot rouge et noir (34 matchs et 17 buts en Ligue 1 avec le Gym).

Alors pourquoi signer dans ce club du Nord-Ouest de l'Espagne ? Ce serait le Brésilien Ronaldo qui aurait convaincu Ben Arfa de tenter l'aventure. Le champion du Monde brésilien est actionnaire majoritaire du Real Valladolid (51 %) et avait placé Ben Arfa tout en haut de la liste des priorités pour le mercato hivernal. Deux noms pour sortir ce club sans palmarès de l'anonymat.