L'ancien attaquant de l'OGC Nice Guy Mengual invité de 100% Aiglons

Champion de France très jeune avec l'AS Monaco, Guy Mengual ne s'impose pas dans son club formateur et trouve la lumière à quelques kilomètres, du côté de l'OGC Nice. L'attaquant se révèle en D2 avec le Gym avec une première saison à onze buts. Il participe à la remontée dans l'Elite des Aiglons la saison suivante et termine son aventure en rouge et noir avec une cinquantaine de matchs au compteur. Il rebondit ensuite notamment du côté de l'AS Cannes avant de terminer sa carrière en amateur à Vallauris.

Entraîneur adjoint de Claude Puel

La côte d'Azur est donc sa terre d'adoption, lui le natif de Sidi Bel Abbès en Algérie. Il intègre le staff de l'OGC Nice où il entraîne notamment les U19 du club puis en 2012 devient entraîneur adjoint de Claude Puel, en charge des attaquants. Aujourd'hui, on le retrouve dans une toute autre aventure.

Aujourd'hui engagé dans le foot amateur azuréen

Depuis quelques mois, Guy Mengual est entraîneur général au club de l'ES Contes, aux côtés de l'ancien arbitre international Frédéric Arnault, qui vit sur la commune. Les deux hommes tentent d'amener leur expérience pour faire progresser ce club formateur. Les deux hommes seront en direct ce lundi soir dans 100% Aiglons sur France Bleu Azur.