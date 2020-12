L'ancien attaquant de l'OGC Nice Mickaël Le Bihan invité de 100% Aiglons

Alors que l'OGC Nice ne marque plus un but depuis l'arrivée d'Adrian Ursea sur son banc, lui les enfile comme des perles en ce moment. Meilleur buteur de Ligue 2 avec l'AJ Auxerre, l'ancien attaquant du Gym Mickaël Le Bihan est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir sur France Bleu Azur.

Attaquant de l'OGC Nice entre 2015 et 2019, Mickaël Le Bihan évolue aujourd'hui sous les couleurs de l'AJ Auxerre en Ligue 2 (ici face au Havre).

Avec déjà treize buts au compteur, Mickaël Le Bihan trône fièrement en haut du classement des buteurs de la Ligue 2. Auteur notamment de deux triplés et deux doublés cette saison, l'ancien attaquant du Gym retrouve cet instinct de buteur à l'AJ Auxerre, sous les ordres de Jean-Marc Furlan.

Après quatre saisons mitigées à Nice (2015-2019), gâchées notamment par les blessures, Le Bihan a décidé, il y a un an, de redescendre d'un étage pour redécoller. Le pari semble réussi et à 30 ans, le natif de Ploemeur (Morbihan) espère retrouver la Ligue 1 avec l'AJA, actuel 5e et en position de barragiste pour l'accession.

Invité dans 100% Aiglons ce lundi soir

Resté très proche notamment de Pierre Lees-Melou, Mickaël Le Bihan suit toujours l'actualité des Aiglons. Une actu morose, marquée par cette série noire de sept défaites en huit matchs et cette nouvelle incapacité de marquer (3 rencontres sans but). Lui qui a connu Adrian Ursea comme numéro 2, est l'invité ce lundi soir de 100% Aiglons dès 18h sur France Bleu Azur.