L'ancien attaquant de Nîmes, Malik Tchokounté, officiellement présenté par le Stade Lavallois

L'attaquant Malik Thokounté (au centre) a été présenté ce mardi par le président Laurent Lairy (à gauche) et le coach du Stade Lavallois Olivier Frapolli (à droite).

Un nouvel attaquant présenté au Stade Lavallois. Malik Tchokounté, 34 ans, a été officiellement présenté ce mardi au Bois Guy, près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, où les footballeurs lavallois sont actuellement en stage de préparation.

Auteur de 13 buts et quatre passes décisives

Arrivé de Nîmes cet été, l'attaquant a inscrit 13 buts et délivré quatre passes décisives. L'ancien joueur de Caen et de Dunkerque s'engage pour deux ans chez les Tangos. Formé à Nice, il a disputé au total 156 matches de Ligue 2 pour 47 buts et 28 rencontres en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Malherbe de Caen.

Lors de cette présentation, le président lavallois Laurent Lairy et le coach des Tango Olivier Frapolli ont également présenté le nouveau gardien Mamadou Samassa et le défenseur très bien connu maintenant Djibril Diaw. Le Stade Lavallois terminera son stage de préparation par un match amical ce vendredi 7 juillet face à Avranches au Bois Guy.

