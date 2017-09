L'ancien attaquant du Havre AC Jean-Michel Lesage rejoint l'AS Poissy grâce à Karl Olive

Il avait annoncé sa retraite sur France Bleu Normandie, en mars dernier. Finalement, Jean-Michel Lesage reprend du service. Le meilleur buteur de l'histoire du HAC rejoint l'AS Poissy pour une saison, avec un projet de reconversion à la clef.

En mars dernier, et après un bras de fer avec l'US Créteil, son dernier club pro, Jean-Michel Lesage annonçait sur France Bleu Normandie qu'il mettait un terme à sa carrière. A près de 40 ans, le meilleur buteur de l'histoire du HAC cherchait alors à se reconvertir et tenter de vendre ses services en tant qu'entraîneur des attaquants. Finalement, c'est avec l'AS Poissy que Jean-Mich' a décidé de faire un bout de chemin. L'homme qui compte plus de 350 matchs avec le club normand vient en effet de reprendre du service, histoire de prêter main forte au club de Nationale 2 pour une saison, avec à la clef, un projet de reconversion : l'encadrement des attaquants et des attaquantes du club francilien, dont l'objectif est de monter en National.

Entraîneur des attaquants et des attaquantes

Celui qui lui a tendu la main n'est autre que le maire de Poissy. Membre du Variétés Club de France de Jacques Vendroux (patron des sports de Radio France), Karl Olive a croisé Jean-Michel Lesage il y a quelques mois, et lui a proposé de se rapprocher de l'actuel Président de l'Amicale Sportive de Poissy, Olivier Szewezuck. Karl Olive raconte cette rencontre, au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :