L'ancien capitaine de l'OGC Nice Cédric Varrault invité de 100% Aiglons

Cédric Varrault est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir sur France Bleu Azur entre 18h et 19h. Formé à l'OGC Nice, le défenseur a disputé plus de 200 matchs sous le maillot du Gym entre 1999 et 2007. Il a même porté le brassard à partir de 2005 et a emmené les Aiglons en finale de Coupe de la Ligue en 2006. Le défenseur a ensuite signé à l'AS Saint-Etienne où il est resté trois saisons. Il est donc l'homme idéal pour se projeter sur la 16e journée de Ligue 1 mercredi qui oppose les Verts aux Aiglons à 19h dans le Chaudron.

Une reconversion comme entraîneur ?

Après une dernière saison au niveau amateur à la JS Saint-Jean-Beaulieu Cédric Varrault a donc raccroché les crampons l'été dernier pour intégrer le staff de l'OGC Nice comme entraîneur adjoint de l'équipe réserve, au côté de Manu Pirès, entraîneur principal d'une équipe qui vient de s'imposer à Marseille (3-1) ce week-end en National 3 avec de nombreux joueurs très jeunes et prometteurs. Sa reconversion, ses objectifs, le début de saison du Gym, Cédric Varrault va tout nous dire entre 18h et 19h sur France Bleu Azur. Vous aussi venez lui poser vos questions en direct au 04.93.82.03.04 ou sur la page Facebook France Bleu Azur.