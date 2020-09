L'ancien capitaine de l'OGC Nice Mathieu Bodmer invité de 100% Aiglons

Alors qu'il a rangé ses crampons de footballeurs et enfilé le costume de consultant, Mathieu Bodmer est l'invité de l'émission 100% Aiglons ce lundi soir en direct sur France Bleu Azur. L'ancien capitaine de l'OGC Nice (2013 - 2017) évoquera sa nouvelle vie de consultant et son regard sur le Gym.

Après 20 ans de carrière et une dernière pige à Amiens, Mathieu Bodmer a décidé de raccrocher les crampons cet été. A 37 ans, le joueur formé à Caen et révélé à Lille, se lance dans une nouvelle aventure. Comme son ancien coéquipier et ami Christophe Jallet, Mathieu Bodmer est un des nouveaux consultants de la chaîne Téléfoot. Les deux hommes ont joué ensemble sous les couleurs de PSG et n'ont également laissé que des bons souvenirs sur la Côte d'Azur. Nice et Paris se retrouvent dimanche à l'Allianz Riviera en Ligue 1 et à cette occasion, Mathieu Bodmer est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir en direct sur France Bleu Azur.

Impressionné par Favre et Ben Arfa

Arrivé à l'OGC Nice comme joker en septembre 2013, le milieu de terrain Mathieu Bodmer a reculé d'un cran sous les ordres de Claude Puel pour former une charnière centrale solide et complémentaire avec Nemanja Pejcinovic. Devenu capitaine lors de sa dernière saison après le départ de Didier Digard, Mathieu Bodmer, sportif engagé, a marqué les esprits et les cœurs des supporters par sa classe sur le terrain et sa disponibilité en dehors. Impressionné notamment par Lucien Favre et Hatem Ben Arfa, lors de son passage au Gym (2013 - 2017 / 91 matchs) comme il l'a révélé dans L'Equipe, Mathieu Bodmer nous livrera son regard sur cet OGC Nice version Ineos, qui s'est incliné 3-1 à Montpellier samedi.

Vous aussi chers supporters niçois venez poser vos questions en direct à partir de 18h30 au 04.93.82.03.04.