L'ancien coach de l'OGC Nice Gernot Rohr invité de 100% Aiglons

L'OGC Nice se dirige vers le "Gernotico" ! Le Gym reçoit les Girondins de Bordeaux ce dimanche à l'Allianz Riviera (15h). Deux clubs dirigés avec succès par Gernot Rohr. Le technicien allemand a démarré sa carrière d'entraîneur à Bordeaux après son long passage comme joueur en Gironde (430 matchs entre 1977 et 1989). Il a notamment emmené les Girondins en finale de la Coupe de l'UEFA en 1996 en battant le grand Milan AC grâce à cette triplette Zidane - Dugarry - Lizarazu, qui allait bientôt faire le bonheur de l'équipe de France.

Un passage inoubliable sur la Côte d'Azur

Après un passage d'une saison à Créteil c'est à Nice qu'il rebondit au début des années 2000. Il succède sur le banc du Gym à Sandro Salvioni en 2002 au moment de la remontée du club en D1. On se souvient notamment de cette première saison incroyable durant laquelle le Gym tutoie les sommets pendant longtemps avant de terminer à une honorable 10e place vue les moyens financiers qu'il avait à l'époque.

Aujourd'hui sélectionneur du Nigéria

L'histoire se termine mal puisque Gernot Rohr est licencié à quatre journées de la fin du championnat en 2005 alors que le club est 17e. Il est aujourd'hui sélectionneur du Nigéria, qu'il va tenter de qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations mais aussi pour le mondial 2022 au Qatar.

Ce lundi soir, il est donc invité en direct dans l'émission 100% Aiglons pour commenter les performances du Gym "un club que je suis toujours avec beaucoup d'attention" nous a-t-il confié. Les Aiglons sont englués à une piteuse 13e place et on va se demander ce lundi soir si la course à l'Europe est déjà terminée. On attend vos appels chers supporters au 04.93.82.03.04.