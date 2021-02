L'ancien coach de l'OGC Nice Sylvester Takac invité de 100% Aiglons

Si le Gym n'a pas encore atteint les hauteurs espérées en Ligue 1, 13e du championnat après sa victoire face à Angers dimanche (3-0), il a au moins mis de la distance avec la zone rouge et peut regarder un peu plus sereinement son prochain rendez-vous à Nîmes mercredi. Les Aiglons font leur entrée en lice en 32e de finale de Coupe de France au stade des Costières (17h) et peuvent aborder cette compétition avec appétit. Elle permettrait de sauver les meubles cette saison. Voire même, si on est gourmand, de retrouver l'Europe la saison prochaine en cas de victoire. C'est d'ailleurs probablement le chemin le plus court et le moins escarpé pour retrouver la Ligue Europa l'an prochain.

Sauver la saison avec la Coupe

Dernier entraîneur rouge et noir à avoir soulevé le trophée, Sylvester Takac est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir. Arrivé sur le banc du Gym en cours de saison en 1996, il ne parvient pas à sauver l'équipe de la relégation en D2, mais emmène malgré tout les Aiglons au Stade de France. Opposés à des Guingampais que toute la France du foot voyait vainqueur, les Aiglons s'en sortent aux tirs au but et offrent un sourire aux supporters rouge et noir au cœur de ce printemps 97 tristounet. 24 ans plus tard, le Gym peut à nouveau sauver sa saison. Et Sylvester Takac nous donnera ses petits secrets pour réaliser un beau parcours en Coupe.

