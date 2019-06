L'ancien coach de La Berri Jean-Luc Vasseur va entraîner la meilleure équipe féminine d'Europe : L'Olympique lyonnais

8 mois après son départ forcé de La Berri, Jean-Luc Vasseur retrouve un club. Et pas n'importe lequel ! Le technicien va en effet remplacer Reynald Pedros pour prendre les rênes de l'Olympique lyonnais féminin, le club des quadruple championnes d'Europe en titre !

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

La vie est faite d'opportunités et Jean-Luc Vasseur a su en saisir une belle ! 8 mois après son éviction de La Berri et alors que la Coupe du Monde féminine de football bat son plein plaçant le football féminin en plein cœur de l'attention médiatique, l'ancien coach castelroussin va prendre les rênes de la plus prestigieuse équipe féminine de club en Europe : l'Olympique lyonnais ! Une équipe qui vient de remporter sa 4e Ligue des Champions d'affilée.

Première expérience

Débarqué de La Berrichonne Football en début de saison au profit de Nicolas Usaï, Jean-Luc Vasseur a donc su rebondir, il viendra remplacer Reynad Pedros qui avait annoncé son départ juste après la victoire de son équipe en finale et bien qu'il lui reste un an de contrat . Pour Jean-Luc Vasseur ce sera une première. Il n'a jamais coaché auparavant une équipe féminine de football .