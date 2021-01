L'ancien défenseur de l'OGC Nice Cyril Rool invité de 100% Aiglons

Il incarne une certaine idée du caractère et de la fameuse agressivité réclamée depuis des mois par les supporters de l'OGC Nice. Cyril Rool est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir en direct. Défenseur des Aiglons de 2005 à 2009 (121 matchs - 4 buts) le gaucher aux cheveux longs a laissé l'image d'un guerrier qui ne lâche rien sur son côté gauche. Passé par Lens, prochain adversaire du Gym, Cyril Rool nous livrera son regard sur cette confrontation particulière pour lui et sur la saison décevante des Aiglons. Aujourd'hui agent de joueurs, et notamment du Marseillais Florian Thauvin, Cyril Rool est également impliqué dans l'actualité mercato.

Cyril Rool face à Mathieu Valbuena au stade Vélodrome - Maxppp

Êtes-vous inquiet pour le maintien en Ligue 1 ?

On attend également vos réactions concernant la situation de l'OGC Nice. Le Gym a-t-il touché le fond dimanche face à Bordeaux (0-3) ou peut-il tomber encore plus bas ? Faut-il craindre pour le maintien en Ligue 1 ?