L'ancien défenseur de l'OGC Nice Maxime Le Marchand invité de 100% Aiglons

A quelques jours du Boxing Day, direction l'Angleterre ce lundi dans 100% Aiglons. L'ancien défenseur de l'OGC Nice Maxime Le Marchand est invité en direct pour nous raconter son aventure anglaise du côté de Fulham et nous livrer son regard sur le Gym et son nouvel entraîneur Adrian Ursea.

Arrivé de Ligue 2 et du Havre à l'été 2015, Maxime Le Marchand a rapidement trouvé sa place en Ligue 1 dans la défense du Gym d'abord avec Claude Puel, puis sous les ordres de Lucien Favre et Adrian Ursea. Le défenseur gaucher a notamment grandement participé à la saison historique qui a permis aux Aiglons de terminer sur le podium en 2018.

Une saison en rouge et noir avec Adrian Ursea

Vendu à Fulham quelques semaines plus tard, en même temps que le milieu de terrain Jean-Michaël Seri, le natif de Saint-Malo (31 ans) découvre l'Angleterre et la Premier League. Descendu en 2e division à la fin de sa première saison, le joueur formé à Rennes parvient à remonter avec Fulham et cette saison, il a disputé deux rencontres en Premier League avec le club londonien.

Même s'il joue moins ces dernières semaines, Maxime Le Marchand continue de s'entraîner en attendant son heure. Le Boxing Day et ces matchs qui vont s'enchaîner pendant ces fêtes de Noël pourraient lui permettre de retrouver les pelouses. En attendant, l'ancien rouge et noir est invité de 100% Aiglons ce lundi soir en direct entre 18h et 19h.