L'ancien défenseur de l'OGC Nice Thierry Crétier invité de 100% Aiglons

Formé à l'OGC Nice, Thierry Crétier a porté les couleurs du Gym dans les années 90 et a notamment grandement participé à la remontée du club en D1 en 1994. L'ancien défenseur a également participé à la finale de la Coupe de France remportée en 1997 face à Guingamp, en rentrant en jeu à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. En tout, il a disputé une centaine de matchs en première division en rouge et noir avant de terminer sa carrière à Reims.

Revenu jouer dans la région en amateur après sa carrière, il suit aujourd'hui l'évolution de son fils Noah (18 ans) qui évolue au même poste que lui et qui vient de faire ses premières apparitions dans le groupe Pro.

Lequel des deux matchs face à Lyon est le plus important selon vous ?

Lequel de ces deux matchs est le plus important selon vous ?