Défenseur du Havre AC entre 2002 et 2010, formé dans le club normand, Adama Soumaré a été arrêté le lundi 19 mars en région parisienne. L'homme de 35 ans, retraité du foot depuis 2013, a été interpellé pour trafic de cocaïne et de cannabis. Il a été placé en détention.

Le Havre, France

Présenté à un juge vendredi dernier après 96 heures de garde à vue, Adama Soumaré est aujourd'hui en prison. Soupçonné d'être impliqué dans un trafic de cocaïne et de résine de cannabis, l'ancien défenseur de 35 ans a été arrêté en même temps que d'autres individus. Au total, les enquêteurs ont saisi près de 30.000 euros et près de 640 grammes de cocaïne au domicile des trafiquants, dont une petite partie chez l'ancien joueur havrais, à Clamart dans les Haut de Seine.

Durant sa garde à vue, Adama Soumaré, déjà connu des services de police pour violence, a reconnu les faits, affirmé qu'il était sans emploi et qu'il touchait le RSA. L'enquête qui a mené à plusieurs arrestations avait démarré il y a un peu plus d'un an, en janvier 2017. Avec notamment des mises sur écoute et des surveillances opérées par les policiers. Le parquet de Nanterre a désormais ouvert une information judiciaire pour trafic de stupéfiants, un juge d'instruction a été saisi.

Rappelons que l'ancien footballeur champion de France de Ligue 2 avec le HAC en 2008, fait partie des derniers havrais à avoir joué en Ligue 1. Sa fin de carrière avait été largement compromise par une grave blessure au pied, subie lors d'un entraînement avec le HAC. Il était parti ensuite à Vannes puis à Cannes.