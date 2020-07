L'ancien directeur du centre de formation du Havre arrive à l'OGC Nice

Johann Louvel a dirigé le centre de formation du Havre pendant six ans et a permis l'éclosion de joueurs comme Ferland Mendy ou Ryad Mahrez.

Très actif depuis le début du mercato, l'OGC Nice vient encore de réaliser un joli coup ! Le club s'apprête à nommer Johann Louvel comme entraîneur de la réserve, qui évolue en National 3. L'homme de 43 ans quitte le Maroc où il officiait depuis trois saisons au sein de l'Académie Mohammed VI de Rabat. Une très belle prise, car le nom de Johann Louvel est associé à de grands joueurs ces dernières années.

Mendy, Mahrez, Digard ou Mandanda sont passés entre ses mains

Directeur du centre de formation du Havre pendant six ans jusqu'à l'été 2017, Johann Louvel a largement contribué à l'éclosion de plusieurs internationaux français ou étrangers passés entre ses mains : Ferland Mendy aujourd'hui au Real Madrid, Benjamin Mendy et Ryad Mahrez à Manchester City, ou plus récemment Harold Moukoudi qui appartient à Saint-Etienne. Egalement entraîneur de la réserve professionnelle et avant cela d'équipes de jeunes durant plusieurs années dans le club normand, Johann Louvel a aussi coaché des garçons comme Didier Digard ou Steve Mandanda.

C'est donc l'un des principaux artisans du savoir faire havrais en matière de formation reconnu partout dans le monde que l'OGC Nice a choisi de rapatrier. Il a par ailleurs fait partie du staff pro du club normand à deux reprises, avec Eric Mombaerts mais aussi aux côtés de Jean-Marc Nobilo, avec lequel il a fait monter le HAC de Guillaume Hoarau en Ligue 1 en 2008.

Un duo prometteur avec Manu Pirès

A Nice, il va donc remplacer Manu Pirès à la tête de l'équipe réserve, revenu au club en cours de saison et qui va pouvoir se consacrer entièrement à sa fonction de directeur du centre de formation du Gym. L'OGC Nice poursuit donc sa restructuration en profondeur, à tous les niveaux du club et continue de rechercher ce qui se fait de mieux à chaque poste.