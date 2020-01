L'ancien entraîneur du Nîmes Olympique René Girard rebondit à Paris !

Vauvert, France

À 65 ans, René Girard est officiellement nommé ce jeudi nouvel entraîneur du Paris FC. Il succède à Mécha Bazdarevic, démis de ses fonctions plus tôt dans la semaine, selon France Info. L'ancien footballeur international français, et ancien entraîneur en particulier du Nîmes Olympique et de Montpellier, reprend du service après être resté plus d'un an loin des bancs. Il était sans club depuis le 23 novembre 2018 et son départ du Wydad Casablanca.

Il emmène avec lui ses deux adjoints : Gérard Bernardet et son fils, Nicolas Girard.

Le club parisien est aujourd'hui avant-dernier de la Ligue 2, en position de relégable.