L'ancien entraîneur du Stade Lavallois dans les années 70, Jean Barré, est décédé

C'est une des figures de l'histoire du Stade Lavallois qui nous a quitté. Jean Barré, 88 ans, ancien gardien de but et entraîneur du club de la Mayenne entre 1963 et 1968, est décédé ce lundi.

ⓘ Publicité

Une montée en CFA en 1964

Jean Barré devient entraîneur-joueur du Stade Lavallois en 1964. "Il obtient un total de 20 victoires en 26 matchs et les Tangos accèdent pour la première fois de leur histoire dans un championnat national", écrit le club dans l'histoire du club. C'est également une saison mémorable pour le nouvel entraîneur puisque le Stade Lavallois gagne la Coupe de l’Ouest face au Stade de Lesneven (6-0) et les Tangos montent en CFA, le Championnat de France Amateur, la quatrième division française à l'époque.

L'année suivante, en 1965, le club se hisse en finale du CFA au Parc des Princes, à Paris, le 7 juin 1965 au Parc des Princes. Mais les Mayennais s'inclinent 1-0 face au Gazelec Ajaccio. "Des Tango rapidement réduits à 10 après la blessure de son avant-centre Jean François Fort (il n’y avait pas de remplacement à cette époque)", rappelle le Stade Lavallois sur son site internet. C'est le début de l'ère moderne du club. Michel Le Milinaire lui succède enfin en 1968 et fera monter le club en D2 en 1970.

La cérémonie civile aura lieu ce jeudi à 14h à Saint-Berthevin.