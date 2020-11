L'ancien footballeur lavallois Yvan Neyou ne se sentait "pas prêt" pour jouer avec le Cameroun

Yvan Neyou, milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne s'est présenté en conférence de presse à l'Etrat ce jeudi, à deux jours du déplacement des Verts à Brest (11e journée de Ligue1). L'occasion pour l'ancien joueur du Stade Lavallois d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas honoré sa convocation avec le Cameroun il y a un mois.

Le joueur veut prendre son temps

Mi-septembre, son sélectionneur, Antonio Conceicao, avait pourtant retenu Yvan Neyou dans une liste de 32 joueurs, pour un stage au Pays-Bas du 5 au 13 octobre. Stage pour lequel l'ancien mayennais ne s'est pas présenté. "Je n'ai pas refusé d'y aller. C'est juste que je ne me sentais pas prêt. Le jour où j'irai en sélection c'est que je me sentirai comme un joueur ... pas confirmé mais comme un joueur que l'on connais et qui vient apporter quelque chose à la sélection. Aujourd'hui je ne sais pas si sur le plan physique et mental je peux apporter quelque chose aux joueurs qui sont déjà là-bas. Ils ont déjà beaucoup d'expérience et beaucoup de sélections" a déclaré devant la presse stéphanoise Yvan Neyou.

En vert jusqu'en 2024 !

Le joueur s'est dit "un peu" surpris par cet appel des Lions Indomptables. "Je ne m'y attendais pas. Pas aussi tôt en tout cas" a avoué l'ancien lavallois. Yvan Neyou réalise un début de saison convaincant avec l'ASSE. Le club vient d'ailleurs de lever son option d'achat. Le joueur de 23 ans est arrivé dans la Loire en juillet dernier, après un passage au Portugal, avec la réserve du SC Braga. En Ligue 1, sous les ordres de Claude Puel, Yvan Neyou a disputé neuf matchs depuis le début de saison (1 passe décisive). En Mayenne, le milieu de terrain a joué 23 matchs avec le Stade Lavallois de 2017-2018. Il a fait partie de l'équipe reléguée en National en mai 2017.