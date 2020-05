L'ancien footballeur lillois Florent Balmont prend sa retraite et raconte son bonheur au Losc

L'ancien joueur du Losc a pris sa retraite un peu plus tôt que prévu en raison de la fin prématurée du championnat de Ligue 1, à cause du coronavirus. Il a accordé à France Bleu Nord une interview où il revient sur ses 8 saisons au Losc.

C'est une longévité rare dans le monde du football professionnel : Florent Balmont a pris sa retraite sportive, à 40 ans. L'ancien joueur du Losc (de 2008 à 2016) avait annoncé que ce serait sa dernière saison en tant que professionnel, à Dijon, où il évolue depuis 2016 mais il comptait bien aller jusqu'à la fin mai. L'épidémie de coronavirus et l'arrêt définitif de la saison l'a donc poussé à anticiper son départ en retraite. Retour sur 18 saisons au plus haut niveau dont 8 passés dans le Nord avec notamment le doublé Championnat - Coupe de France en 2011 avec les Hazard, Cabaye, Debuchy, Mavuba, Landreau, Rami sous la houlette de Rudi Garcia.

L'émotion de la fin

"J'ai été assez ému, mardi, quand le Premier Ministre ministre a annoncé la fin de la saison officiellement. Je m'y étais préparé mais on avait tous un petit espoir de pouvoir la finir mais pour le bien de tout le monde, il fallait arrêter la saison".

Le secret de sa longévité

"Je pense que j'avais le juste milieu à chaque fois, côté familial, avec un gros soutien.

Il fallait se faire plaisir aussi avec un bon petit verre de vin ou une bonne petite bière après les matchs.

C'est important de se remettre aussi en question souvent, d'essayer de faire le mieux possible, c'est ce qui fait que j'ai pu faire une carrière aussi longue".

Une chanson à sa gloire

En 2011, le groupe de supporters du Losc, "Y'est d'dins", signe un hymne à la gloire du milieu défensif baptisé "Florent Balmont".

"Cette musique, je la connais très bien, on en avait rigolé avec les enfants. C'est une fierté de faire une musique à un joueur, j'ai beaucoup de respect pour les supporters. Ils m'ont beaucoup donné".

Ce qu'il y a dans les paroles, c'est l'esprit du Nord. Je n'ai que du bonheur quand je parle de mes années lilloises.

"Ils me l'avaient chanté pour ma 300ème, ma 400ème après. Quand on reste 8 ans que ça se passe aussi bien, qu'on a que des bons souvenirs avec le foot, que ça se passe ausi bien en dehors. On a gagné des choses aussi, ça rapproche encore plus les gens, les supporters. ça me touche tous les témoignages que je reçois de Lille, je tiens vraiment à remercier les supporters".

Ses anciens coéquipiers au Losc et des suppoorters du Losc ont rendu hommage sur twitter à Florent Balmont :

Le meilleur souvenir ?

"Le doublé en 2011 avec Lille est magnifique. C'était pas prévu, le club attendait ça depuis les années 50. On a fait plaisir à énormément de gens, il y en a qui pleuraient".

Le plus grand regret ?

"L'équipe de France, je pense que j'en étais pas loin à un moment donné, quand Rio Mavuba et Yohann Cabaye y étaizent. Je n'ai pas de regret particulier, j'aurais juste voulu qu'on me donne une chance pour voir ce que ça pouvait donner".

Les projets

"Le projet sera de passer de l'autre côté de la barrière, de passer une formation d'entraîneur. C'est important de transmettre ce qu'on m'a transmis, je passerai mes diplômes l'année prochaine (dans le cadre du DFCO)".