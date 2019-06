Mathieu Duhamel change de costume : après le football, l'événementiel

Ancien footballeur professionnel, Mathieu Duhamel entame une nouvelle vie. Retraité depuis un an, il se lance avec sa femme dans l'organisation de mariages et de baptêmes. Le couple vient d'acquérir un vaste domaine situé dans l'Eure.

Le Havre - France

Figure du foot normand et même national, Mathieu Duhamel a pris sa retraite du monde professionnel il y a un an, mais l'ancien attaquant du HAC, du SM Caen ou encore de QRM ne chôme pas ! A 34 ans, il continue de jouer (Grand-Quevilly) et d'entraîner au niveau amateur (Barentin), mais c'est dans l'événementiel qu'il entame sa reconversion. Et notamment dans l'organisation de mariages, de baptêmes et de séminaires.

Avec son épouse, Mathieu Duhamel vient ainsi de s'offrir un vaste domaine situé à Pîtres, dans l'Eure : Athena Reception, et ses nombreux bâtiments au pied de la colline des deux amants et au milieu des champs, que le couple est en train d'aménager à son goût, afin de rendre le lieu le plus chic possible. Au total, plus de 200 convives possibles par événement et plusieurs salles et chambres à disposition. Egalement accessible : un imposant "tholos" (construction architecturale de la Grèce antique) et une cuisine professionnelle entièrement équipée.

Avec ce lieu "modulable", Mathieu Duhamel entend s'adresser à "98% de la clientèle". Lui et sa femme proposent trois formules, dont une "clef en main". Sa compagne possède en effet une formation de "wedding planner" 'organisatrice de mariages) et se propose de gérer le mariage de A à Z.

Reportage de Bertrand Queneutte :

Le lieu sera inauguré le 30 juin prochain. Mathieu Duhamel et sa femme invitent qui le souhaite à venir profiter d'un cocktail et à découvrir le lieu, entre 13h et 19h, avec la présence de nombreux prestataires.