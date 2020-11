L'ancien gardien de l'OGC Nice Bruno Valencony invité de 100% Aiglons

C'est avec le sentiment du devoir accompli que Bruno Valencony a passé le week-end. Vendredi soir, pendant que les joueurs du PSG perdaient la tête à Monaco en Ligue 1, l'équipe féminine du club de la capitale prenait celle de la D1 en battant Lyon 1-0. Entraîneur des gardiennes du PSG, l'ancien portier du Gym a dû apprécier ce succès arraché face aux Lyonnaises sans encaisser de but.

Dans le but des Aiglons face au Slavia en 1997

Celui qui a gardé la cage de l'OGC Nice à 127 reprises entre 1996 et 2005, remporté la Coupe de France face à Guingamp en 1997 et ensuite permis l'éclosion notamment d'Hugo Lloris en tant qu'entraîneur des gardiens du Gym sera en direct dans 100% Aiglons ce lundi soir. Notamment pour se projeter sur cette rencontre de Ligue Europa jeudi.

Les Aiglons retrouvent la compétition face au Slavia Prague, un match décisif pour la suite de la compétition présente et qui va aussi nous replonger dans le passé. Lors du double affrontement face aux Tchèques en Coupe des coupes en 1997 (2-2 / 1-1), Bruno Valencony était dans le but niçois. Ses souvenirs, mais aussi son point de vue sur l'équipe actuelle et son avis sur Walter Benitez. Voilà les questions qu'on lui posera en direct dans 100% Aiglons sur France Bleu Azur.

100% Aiglons en direct tous les lundi entre 18h et 19h en direct sur France Bleu Azur pour débattre de l'actualité de l'OGC Nice. Vos questions et vos réactions en direct au 04.93.82.03.04.