L'ancien gardien de l'OGC Nice Damien Gregorini invité de 100% Aiglons

Il fait partie de la longue liste de gardiens sortis du centre de formation de l'OGC Nice. Lancé dans le grand bain en 2e division à la fin des années 90 avec le Gym, Damien Gregorini signe à l'été 2000 à l'OM après une première saison complète en rouge et noir. A 21 ans il est d'abord la doublure de Stéphane Trévisan, puis de Vedran Runje et il ne parvient pas à s'imposer dans la cité phocéenne.

212 matchs sous le maillot rouge et noir

Retour donc sur la Côte d'Azur à l'été 2002, au moment où Nice retrouve la D1 et il participe cette fois à tous les matchs de cette saison folle avec Gernot Rohr sur le banc. Cadre du vestiaire niçois, il garde les buts rouges et noirs pendant quatre saisons et voit de très près l'éclosion de Hugo Lloris. Le prodige niçois finit par prendre la place de Gregorini, qui s'engage à l'hiver 2007 à l'AS Nancy-Lorraine après 212 matchs sous le maillot du Gym.

C'est d'ailleurs du côté de la Lorraine qu'on retrouve aujourd'hui le natif de Nice, entraîneur des gardiens au centre de formation de ce club qui évolue en Ligue 2. Toujours très attentif aux résultats du Gym, Damien Gregorini est l'invité en direct ce lundi soir de 100% Aiglons, après la victoire pleine de panache de l'OGC Nice face à l'OM samedi en Ligue 1 (3-0).