L'ancien gardien de l'OGC Nice Jérôme Alonzo invité de 100% Aiglons

Après la défaite (encou)rageante de l'OGC Nice face à Paris et avant de se déplacer au stade Vélodrome mercredi, l'ancien gardien du Gym, du PSG et de l'OM Jérôme Alonzo est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir. Devenu consultant foot pour Radio France, l'Azuréen est en direct pendant une heure.

L'OGC Nice est reparti de Paris frustré par le résultat ce week-end. Et c'est plutôt bon signe. Battu 2-1 au Parc des Princes, le Gym méritait mieux. Notamment grâce à ce nouveau système de jeu en 4-3-3 qui offre un meilleur équilibre défensif et permet aux joueurs offensifs de s'exprimer davantage. "On se sent mieux dans ce système", confirmait d'ailleurs après le match Rony Lopes. Alors avant de se déplacer au stade Vélodrome mercredi (21h) pour ce match en retard de la 11e journée de Ligue 1, on se demande ce lundi soir dans 100% Aiglons si l'OGC Nice est en train de retrouver une identité de jeu. Et si le jeu peut sauver cette fin de saison à priori sans enjeu.

Né à Menton, formé à Nice, révélé à Marseille

Vous nous appelez comme chaque lundi au 04 93 82 03 04 pour réagir en direct et débattre avec nos deux consultants foot du soir : Patrice Alberganti et Jérôme Alonzo. Formé à l'OGC Nice, Alonzo a démarré sa carrière de gardien de but ici sur la Côte d'Azur. Mais barré par la concurrence de Lionel Letizi, c'est à Marseille qu'il se révèle. Passé ensuite par Saint-Etienne, le PSG et Nantes, le natif de Menton a raccroché les crampons à la fin des années 2000 pour devenir consultant. Il intervient régulièrement sur la chaîne L'Equipe et sur les antennes de Radio France. Il est ce lundi soir en direct pendant 1h dans le studio de France Bleu Azur.